The Rosie Boutique Comes to Thurmont

Pictured from left are Thurmont Commissioners, Bill Blakeslee and Wayne Hooper; Shawn Legambi; Rebecca Legambi; The Rosie Boutique Owner Jaden Legambi; Karie Taylor; Courtney Casper; Lucas Bonvillain; Billy Casper; Thurmont Commissioner Wes Hamrick; and Thurmont Mayor John Kinnaird. Visit the Rosie Boutique at www.therosieboutique.com.