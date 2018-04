Who’s on the Ballot for Northern Frederick County?

James Rada, Jr.

This is an election year that will offer residents choices in county, state, and federal races. Here is a list of the candidates running in Northern Frederick County. If you have questions about registering to vote, the ballot, or other election-related questions, call the Frederick County Board of Elections at 301- 600-VOTE or visit frederickcountymd.gov/1198/Board-of-Elections.

County Offices

County Executive: Kathy Afzali – Republican (www.kathyafzali.com) • Kirby Delauter – Republican (www.kirbydelauter.com) • Regina M. Williams – Republican (www.reginawilliams2018.com) • Jan H. Gardner – Democratic (www.jangardner.org); County Council At Large: Philip Dacey – Republican (www.phildacey.com) • Danny Farrar – Republican (www.dannyfarrar.com) • Justin M. Kiska – Republican (www.justinkiska.com) • Jason Miller – Republican (www.milleratlarge.com) • Galen R. Clagett – Democratic (galen@clagett.com) • Kavonte Duckett – Democratic (www.duckettforfrederick.com) • Kai John Hagen – Democratic (www.kaihagen.com) • Susan Reeder Jessee – Democratic (www.susanreederjessee.com) • Mark Long – Democratic (www.MARKLONG.US) • Bud Otis – Unaffiliated (General Election Only) (www.facebook.com/budotisforfrederickcounty); County Council District 5: Michael Blue – Republican (www.votemichaelblue.com) • William M. Valentine – Republican (www.votewilliamvalentine.com) • Shannon Bohrer – Democratic (shannonbohrer.com); State’s Attorney: Charlie Smith – Republican (www.statesattorneysmith.com); Clerk of the Circuit Court: Sandra K. Dalton – Republican (www.facebook.com/daltonforclerk/) • Megan LeRoux – Democratic (www.meganleroux.com); Register of Wills: Sharon Keller – Republican (keller2018@aol.com) • Melissa Atherholt – Democratic (www.AtherholtforROW.com); Judge of the Orphan’s Court: Douglas D. Browning – Republican (douglas199@comcast.net) • Gloria Lynn Lewis – Republican (goee_1965@yahoo.com) • Mary Rolle – Republican (mary.rolle@hotmail.com) • Nate Wilson – Republican (www.facebook.com/NateWilsonforFrederick) • John Daniels – Democratic (johndaniels64@gmail.com) • Bonnie L. Nicholson – Democratic (bonnieln@yahoo.com) • Eugene N. Sheppard – Democratic (EugeneSheppardforOrphansCourtFrederick@outlook.com); Sheriff: Chuck Jenkins – Republican (www.chuckjenkinsforsheriff.com) • Karl Bickel – Democratic (www.BickelForSheriff.com); Democratic Central Committee Female: Lauren Beacham – Democratic (www.facebook.com/laurenforfrederick) • Deborah Carter – Democratic (teacherdbc@aol.com) • Maggi Hays – Democratic (maggihays@msn.com) • Renee Knapp – Democratic (reneeknapp0@gmail.com) • Mari Lee – Democratic (info@marijlee.com) • Mary Caroline Milam – Democratic (www.facebook.com/mcmilam) • Deborah Reynolds – Democratic (dndreynolds@verizon.net) • Kaitlynn Sumpter – Democratic; Democratic Central Committee Male: Antonio Bowens – Democratic (www.facebook.com/Bowens4Frederick) • Josh Cramer – Democratic • Thomas Stratton Gill – Democratic (www.facebook.com/tomgillfordemocraticcentralcommittee) • Christopher Izzo – Democratic (chris21812@gmail.com) • William “Billy” Reid – Democratic (brownreid@comcast.net) • Thomas Gordon Slater – Democratic (tgslawslate@comcast.net) • Jay B. Smathers – Democratic (jbsmathers@gmail.com) • Tony Soltero – Democratic (tony.soltero@gmail.com) • Michael L. Sowell – Democratic (mikepsalm27@gmail.com) • Gene Stanton – Democratic (www.worldjourney.net/dcc); Republican Central Committee: Jeremy Darius Abbott – Republican (jeremy.darius.abbott@gmail.com) • Kathy Afzali – Republican (kathyafzali@comcast.net) • Clayton Robert Boone – Republican (clayton.boone@reagan.com) • Barrie S. Ciliberti – Republican (barrieciliberti@yahoo.com) • Pamela Ciliberti – Republican (pamelaciliberti@gmail.com) • Dan Cox – Republican (www.coxfordelegate.com) • Karen Dacey – Republican (kcdacey@comcast.net) • Michael D. Hill – Republican (hillforfrederick@gmail.com) • Joeylynn Hough – Republican (www.joeylynn.com) • Cynthia Houser – Republican • Daniel J. Keller – Republican (danielkeller0126@yahoo.com) • Angela Ariel McIntosh – Republican • Connie Onspaugh – Republican • Joe Parsley – Republican • David J. Perez – Republican (dperezfcc@gmail.com) • Jesse T. Pippy – Republican (www.jessepippy.com) • Mary Rolle – Republican (mary.rolle@hotmail.com) • Billy Shreve – Republican (believeinshreve.com) • Carl C. Thomas, Jr. – Republican • Cynthia G. Trout – Republican (cindy@allcool.us); Board of Education: Liz Barrett (barrettforboe.com) • Jonah Seth Eisenberg • Marie Fischer-Wyrick (www.fischerwyrick4education.org) • Edison Joseph Hatter (www.facebook.com/FriendsOfEdisonHatter) • Jay Mason (www.JayMasonforFrederickCounty.org) • April Fleming Miller (AprilFMiller@comcast.net) • Chaz Packan (lancerfan91@aol.com) • Camden Raynor (camhasaplan@gmail.com) • Cindy Rose (csticklinerose@comcast.net) • Masai M. Troutman (mtrout9624@aol.com) • Kim L. Williams (kwms60@msn.com) • Karen Yoho (www.karenyoho.com) • Brad W. Young (www.YOUNGFORBOE.com).

State Offices

Governor / Lt. Governor: Larry Hogan / Boyd K. Rutherford – Republican (www.LarryHogan.com) • Rushern L. Baker III / Elizabeth Embry – Democratic (www.rushernbaker.com) • Ralph Jaffe / Freda Jaffe – Democratic (www.fedupwithcrookedpolitics.com) • Ben Jealous / Susan Turnbull – Democratic (www.benjealous.com) • James Hugh Jones II / Charles S. Waters – Democratic (jamesb.jonesjr@yahoo.com) • Kevin Jamenetz / Valerie Ervin – Democratic (www.Kevinformaryland.com) • Rich Madaleno /Luwanda Jenkins – Democratic (www.madalenoformaryland.com) • Alec Ross / Julie C. Verratti – Democratic (www.alecross.com) • Jim Shea / Brandon M. Scott – Democratic (www.JimShea.com) • Krish O’Mara Vignarajah / Sharon Y. Blake – Democratic (www.krishformaryland.com) • Shawn Quinn / Christina Smith – Libertarian (www.citizen4quinn.com) (Nominated by Party but appearing in General Election only) • Ian Schlakman / Annie Chambers – Green (www.ai4gov.com) (Nominated by Party but appearing in General Election only); Comptroller: Anjali Reed Phukan – Republican (www.mscomptroller.weebly.com) • Peter Franchot – Democratic (www.franchot.com); Attorney General: Craig Wolf – Republican (www.wolf4ag.com) • Brian E. Frosh – Democratic (www.brianfrosh.com); State Senator District 4: Michael Hough – Republican (www.senatorhough.com) • Jessica Douglass – Democratic (jess_seraphin@hotmail.com) • Sabrina Massett – Democratic (sabrinamassett@gmail.com); House of Delegates District 4: Barrie S. Ciliberti – Republican (barrieciliberti@yahoo.com) • Dan Cox – Republican (www.facebook.com/dancox2018/) • Jesse T. Pippy – Republican (www.jessepippy.com) • Ysela Bravo – Democratic (yselab@gmail.com) • Lois Jarman – Democratic (www.loisjarman.com) • Darrin Ryan Smith – Democratic (www.darrinrsmith.wordpress.com); Judicial Court Judge: Julia Martz-Fisher (jamartzfisher@gmail.com) • Ricky Sandy (rickysandy0527@gmail.com).

Federal Offices

U.S. Senator: Tony Campbell – Republican (www.campbell4maryland.com) • Chris Chaffee – Republican (www.chrischaffeeforussenate.com) • Evan M. Cronhardt – Republican (www.evancronhardt.com) • Nnabu Eze – Republican (www.nnabueze.com) • John R. Graziani – Republican (www.facebook.com/grazianiforsenate/) • Christina J. Grigorian – Republican (www.grigorianforsenate.com) • Albert Binyahmin Howard – Republican (www.HowardForMaryland.com) • Bill Krehnbrink – Republican (coachbillkrehnbrink@verizon.net) • Gerald I. Smith, Jr. – Republican (www.humanrightssupport.com) • Blaine Taylor – Republican (www.facebook.com/blainetaylor) • Brian Charles Vaeth – Republican (www.vaethforgov.com) • Ben Cardin – Democratic (www.bencardin.com) • Erik Jetmir – Democratic (www.ErikJetmir.com) • Chelsea Manning – Democratic (xychelsea.is/running) • Marcia H. Morgan – Democratic (www.marciahmorgan.com) • Jerome “Jerry” Segal – Democratic (www.segalforsenate.org) • Richard “Rikki” Vaughn – Democratic (www.rikkivaughn.com) • Debbie “Rica” Wilson – Democratic (wilsonleads2018@gmail.com) • Lih Young – Democratic (www.vote-md.org) • Arvin Vohra – Libertarian (www.votevohra.com) (Seeking to be nominated by Party but appearing in General Election only); Congress District 8: Bridgette L. Cooper – Republican (www.bricooper.net/cooper-for-congress) • John Walsh – Republican (jgw.walsh@gmail.com) • Victor Williams – Republican (www.trumpcongress.com) • Utam Paul – Republican (utampaul@hotmail.com) • Jamie Raskin – Democratic (www.jamieraskin.com) • Summer Spring – Democratic (connect@summerforcongress.com) • Jasen Wunder – Libertarian (jasenwunder.org) (Nominated by party but appearing in General Election only).